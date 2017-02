Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

In Westösterreich, etwa im Rhein- oder Inntal wurden bereits in den vergangenen Tagen erste Pollen gesichtet. In den nächsten Tagen blühen fast überall die ersten Bäume und Sträucher. Haselnuss und Erle stehen bereits in Blüte oder kurz davor."Das milde Wetter dauert vorerst an, somit nehmen die Belastungen weiter zu", erklärt UBIMET-Meteorologe Manfred Spatzierer. Die Temperaturen steigen auf 5 bis 14 Grad. "Die Zeit des Niesens an sonnigen Tagen geht somit für die Allergiker so richtig los."Später setzt die Pollenbelastung im Bergland sowie in vielen Alpentälern ein. Die frostigen Nächte und Schnee verzögern den Start zwar nur bedingt, allerdings dürfte die milde Wetterphase dort zu kurz sein. Dennoch müssen Allergiker, die auf Hasel und Erle reagieren, in den nächsten Wochen zunehmend mit starken Belastungen rechnen.Am Wochenende können Allergiker dann wieder aufatmen. "Am Freitag erreicht den Alpenraum eine Kaltfront, im Bergland gehen die Temperaturen in weiterer Folge markant zurück", so Spatzierer. Damit sinkt auch die Pollenbelastung. "Oberhalb von rund 1.000 Meter stellt sich dann sogar wieder Dauerfrost ein."Damit werden die Skigebiete zwischen Vorarlberg und dem westlichen Niederösterreich und in der nördlichen Obersteiermark zum Wochenende mit frischen Pulverschnee beliefert.