Weiße Pracht im Anmarsch Diese Schneemengen kommen jetzt auf uns zu

Es bleibt winterlich Extreme Kälte: Minus 22,4 Grad im Wienerwald

Vorsicht trotz Plusgraden Tauwetter: ÖAMTC warnt vor Blitzeis

Warm anziehen Kältester Tag: Im Raum Wien gefühlte minus 20 Grad

Die Schnee-Fotos unserer Leser Für diesen Schneemann steht die Welt Kopf (Foto: Leserreporter Milos N.)

1200 Österreicher verletzen sich jährlich beim Rodeln so schwer, dass sie in der Folge im Krankenhaus behandelt werden müssen. In fast zwei von drei Fällen handelt es sich um Knochenbrüche, 20 Prozent der Verletzten erleiden Prellungen.Mehr als ein Drittel der Betroffenen sind unter 14 Jahre alt. Daher empfehlen die Sicherheitsexperten, Kindern die Brems- und Kurventechnik beizubringen.In neun Prozent der Fälle müssen Kopfverletzungen behandelt werden. "Deshalb sollten Helm und Schneesportbrille beim Rodeln unbedingt zur Standardausrüstung gehören", sagte Klaus Robatsch, Bereichsleiter Forschung und Wissensmanagement im KFV. 84 Prozent der Befragten geben an, zum Unfallzeitpunkt keinen Helm getragen zu haben.