(Foto: Fotolia)

Stress galt lange Zeit als ein Haupt-Risikofaktor für den Gesundheitszustand des Herzens. Jetzt haben Forscher herausgefunden, dass das Angst-Zentrum im Gehirn (Amygdala) bei der Erklärung hilft, wie Stress zu Herzinfarkt, Schlaganfall und anderen kardiovaskulären Erscheinungen führen kann.