Bereits seit Mai 2016 sind die Warnhinweise auf Zigarettenpackungen mit plakativen Fotos versehen. Wie "orf.at" berichtet, greifen einige Trafikanten deshalb auf Vorsteckkarten der Zigarettenhersteller zurück, die das Firmenemblem zeigen und so groß sind, dass sie die Warnhinweise der Zigaretten in der ersten Reihe der Regale verdecken.Das Gesundheitministerium versteht diesbezüglich jedoch keinen Spaß: "Die Tabakprodukterichtlinie schreibt vor, dass Warnhinweise beim Inverkehrbringen sichtbar sein müssen", hieß es in einer Stellungnahme gegenüber "Wien heute". Im schlimmsten Fall droht eine Verwaltungsstrafe in der Höhe von bis zu 7.500 Euro.