"Es ging alles so schnell" Mädchen landet mit Python im Ohr in der Notaufnahme

Ihr letzter Wunsch Krebskrankes Mädchen elektroschockt Polizisten

Über den Mund entfernt Ärzte ziehen 1,90 Meter langen Bandwurm aus Patienten

Medizinische Sensation Forscher züchten Mensch-Schwein-Hybrid

Extrem selten Frau bekommt Zwillinge mit unterschiedlichen Hautfarben

Trump nimmt ein Medikament namens "Propecia", das den Wirkstoff Finasterid enthält. Es wird zur Behandlung von Prostataleiden eingesetzt, regt aber auch den Haarwuchs an. Die Tabletten hemmen die Wirkung des männlichen Sexualhormons Testosteron. Der Kampf gegen den Haarausfall ist der Grund, warum Trump das Medikament einnimmt.Außerdem stehen Medikamente gegen die Hautkrankheit Rosacea und ein Cholesterinsenker und Trumps Arzneischrank. Mit der täglichen Einnahme von Kinder-Aspirin will Trump das Risiko einer Herzattacke abschwächen, wie die "New York Times" berichtet.Die für Trump typischen rhetorischen Übertreibungen, die manchmal in Lügen ausarten können, gibt es auch von seinem Leibarzt. Trotz der detaillierten Info über Trumps gesundheitliche Problemchen bescheinigt der Arzt Trump (70) eine gute Gesundheit. In einem Zeitungsinterview sagte Dr. Bornstein vor der US-Wahl: "Wenn er gewählt wird, ist er sicher der gesündeste Mensch, der jemals zum Präsidenten gewählt wurde."In den USA ist es durchaus üblich, das Präsidentschaftskandidaten ihre Krankenakten offenlegen. Donald Trump ist offiziellen Angaben zufolge 1,90 m groß und wiegt dabei 107 Kilogramm. Den Gewichtsangaben sind mit Vorsicht zu genießen, mehrere unabhängige Experten haben es bereits höher geschätzt.