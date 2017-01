Spendenaufruf Zu wenig Blutkonserven wegen Grippewelle

Seuche kehrt zurück 27 Menschen an der Pest auf Madagaskar gestorben

Ärgster Virustyp seit langem Grippewelle immer schlimmer: A(H3N2) ist Schuld!

Der Keim Pseudomonas 4MRGN ist gegen alle vier Antibiotikagruppen resistent. Die Krankheit ist deshalb unheilbar und dazu auch noch ansteckend. Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, liegt Josef Z. (49) seit einem Jahr im Spital Leoben in Quarantäne.Weil die Krankheit so ansteckend ist, droht dem Mann lebenslange Isolation. Derzeit ist er in einem Pflegeheim isoliert untergebracht. Seine Sachwalterin erzählt der "Kleinen Zeitung", dass er praktisch in seinem Einzelzimmer gefangen ist. Alle seien überfordert, niemand wisse, wie man mit so einem Menschen umgehen soll. Nur mit spezieller Schutzkleidung darf das Zimmer betreten werden.Wie sich Herr Z. mit dem multiresistenten Keim angesteckt hat, ist nicht lar. Seine Anwältin Karin Prutsch glaubt, dass er sich im Krankenhaus bei der Amputation seines Unterschenkels (in Folge seiner Diabetes-Erkrankung) vor eineinhalb Jahren angesteckt haben könnte.Derartige Fälle sind äußerst selten. Im November 2016 wurde ein Fall in den USA bekannt. Eine Frau verstarb an der Infektion mit einem multiresistenten Keim, bei dem kein Antibiotikum half.