Wissenschaftler der Monash Universität in Melbourne (Australien) testeten die Wirkung von Protein bei Fruchtfliegen. Diese Insekten werden wegen ihrer genetischen Ähnlichkeit zum Menschen gerne zu Forschungszwecken herangezogen.Das Ergebnis: Männliche Fruchtfliegen, die eine hohe Dosis an Protein bekamen, produzierten mehr Nachwuchs mit "wettbewerbsfähigeren" Spermien - also solche, die höhere Leistungen beim Versuch, das Ei zu erreichen, bringen. Außerdem waren metabolische und reproduktive Prozesse höher bei jenen Insekten, deren Väter viel Protein zu sich nahmen.Bei jenen Fliegen, die nur wenig Proteine bekamen, war das Immunsystem schwächer. Erst im Dezember fanden spanische Forscher der Universität von Valencia heraus, dass ein natürlicher Bestandteil im Soja, der Grundlage vieler vegetarischer Produkte, Spermien beeinträchtigen können.