Laut EU-Verordnung müssen auf Tabakprodukte Warnhinweise in Form von Schrift und Bildern aufgebracht sein. Auf österreichischen Zigarettenautomaten fehlen solche Hinweise bis jetzt. Die rund 6.500 Automaten werben oft auch noch für Zigarettenmarken.Dieser Umstand könnte nun zur Gefahr werden: Stehen die Tschick-Automaten generell vor dem Aus? In Deutschland ist die Debatte bereits angelaufen. Der Justizsenat stellte dort fest, dass die fehlenden Warnhinweise rechtswidrig sind.Auch in Österreich ist das Gesundheitsministerium bereits aufmerksam geworden: Es prüft nun gemeinsam mit dem Finanzmnisterium, was zu tun ist.