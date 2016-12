Tiefseetiere Die seltsamen Kreaturen des Roman Fedorzow

Weihnachtsmann in Not? Warme Winter lassen Rentiere schrumpfen

BILDER DES TAGES 23.12.2016: Palästinenser demonstrierte im Santa-Kostüm und atmete dabei Tränengas ein. (Foto: Reuters)

Die Zahl des Jahres 2016 wurde von einer fünfköpfigen Jury aus Vorschlägen der Bevölkerung ausgewählt. Jury-Miutglieder waren Ex-Skifahrer und Moderator Armin Assinger, Journalist Peter Illetschko, Schachgroßmeister Markus Ragger, Biochemikerin Renée Schroeder und Quantenphysiker Anton Zeilinger.2 sei als Zahl des Jahres das "Symbol für die zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft". Das Jahr 2016 hatte die Gesellschaft vor allem bei politischen Entscheidungen in zwei Lager geteilt - hierzulande bei Alexander Van dr Bellen gegen Norbert Hofer, in den USA mit Donald Trump gegen Hillary Clinton, aber auch Großbritannien mit der Brexit-Entscheidung. Nur zwei Positionen waren möglich: Entweder-oder, Ja oder Nein, Dafür oder Dagegen.Knapp hinter der 2 landeten in der Abstimmung die Zahlen 1, die Anzahl der Medaillen Österreichs bei den olympischen Sommerspielen und die Anzahl der erreichten Punkte bei der Fußball-Europameisterschaft und 37.500 für die Anzahl maximal zugelassener Asylverfahren in Österreich für 2016.