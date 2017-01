Colo war der erste Gorilla, der in Gefangenschaft geboren wurde. (Foto: Reuters)

"Colo hat die Herzen von Generationen bewegt. Sie war ein Botschafter der Gorillas und hat Menschen dazu gebracht, mehr über diese gefährdete Art zu lernen", teilte der Zoo von Ohio mit. Erst im Dezember hatte sie ihren 60. Geburtstag gefeiert, zuvor war ihr ein bösartiger Tumor entfernt wurde. Nun schlief Colo sanft ein.Der Start in das Leben von Colo verlief holprig. Ein Teilzeit-Zoowärter und Veterinärmedizinstudent ließ die beiden Gorillas Baron und Millie ohne Erlaubnis gemeinsam Zeit verbringen. Die beiden verstanden sich so gut, dass Millie schwanger wurde.Eines Tages fand der Student das fast tote Gorillababy im Käfig liegen und rettete es durch Mund-zu-Mund-Beatmung. Es wurde Colo (Wortspiel aus Columbus und Ohio) getauft und von Menschenhand großgezogen, da sich ihre Mutter nicht um sie kümmerte.Colo wurde in der Folge zu einem der bekanntesten Zoobewohner weltweit. Sie hinterlässt eine Großfamilie, denn sie hatte drei Kinder, 16 Enkel, 12 Urenkel und bereits drei Ururenkel. Gorillas werden durchschnittlich nur etwa 40 Jahre alt.