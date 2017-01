Ein Aussteller zeigt seine Star-Wars-Lego-Welt bei den Brick City Days 2015 in Saarbrücken. (Symbolbild) (Foto: imago stock&people)

Das Ende der Bewerbungsfrist für den Posten "Professorship of Play in Education, Development and Learning" ist der 20. Jänner. Wer jetzt schon seinen Bleistift spitzt, sollte aber erst das "Kleingedruckte" lesen. Gesucht werden Wissenschafter mit internationaler Reputation in der Forschung. Der neue Professor soll einer ganzen Forschungsinstitut vorstehen. Neben Forschung und Unterricht muss der Lego-Professor auch administrativ fähig sein und natürlich nach Cambridge ziehen.Wer trotzdem noch glaubt, für den Job qualifizier zu sein, kann seinen Lebenslauf, seine Bewerbung, eine Liste mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen und drei Empfehlungsschreiben nach Cambridge schicken. Hier geht's zur Stellenausschreibung für die Professur "Spielen in Ausbildung, Entwicklung und beim Lernen" Berufe, bei denen man sich mit Lego beschäftigt, gibt es mehr als man glaubt. Schon im Jänner wurde ein " Lego-Baumeister" gesucht - für den Lego-Themenpark in Florida