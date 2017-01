Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

"Über den Wolken hat es noch nie so schön ausgesehen!" freut sich die Fluglinie "Virgin Australia" auf Facebook und postet Fotos der Instagram-Userin Ilya Katsman, die offenbar an Bord der Maschine diese Fotos knipste.Die Kommentare, die unter dem Posting hinterlassen wurden, sind zum Teil weniger euphorisch. Facebook-User bringen die eigentümlichen Wolkenformation mit Chemtrails in Verbindung, manche sehen sogar eine Verschwörung der Regierung ("Die wollen uns vergiften!") darin.Andere geben der Fluglinie die Schuld: "Ich kann nicht glauben, das Virgin uns und unsere Familien so etwas antut.." Die Website "Gizmodo" hat bei einem Wolken-Experten angerufen.Auch Rodney Kubesh, von der St. Cloud State University findet die Wolken "seltsam". Er hält es für eine Art Wellen-Phänomen. Eine mögliche Erklärung wären irgendeine Art von Unruhen in der Atmosphäre. Solche Unruhen werden beispielsweise von Gewittern, Windscherungen, drehenden Winden oder sogar topographischen Effekten ausgelöst.Ganz genau kann er das aber - mangels weiterer Informationen - nicht sagen.