Die Palpenmotte lebt in den US-Bundesstaaten Kalifornien, Arizona und Mexiko. Entdeckt hat sie Insektenforscher Vazrick Nazari. Dieser erbrachte den DNA-Nachweis, wonach es sich um eine eigene Art handelt. Zunächst war die Motte für den Vertreter der Art "Neopalpa neonata" gehalten worden. Die beiden Arten teilen sich denselben Lebensraum.Charakteristisch sind laut Nazari die gelblich-weißen Schuppen auf dem Kopf erwachsener Männchen. Diese erinnerten den Forscher so sehr an die Frisur des künftigen US-Präsidenten, dass er den an Trump angelehnten Namen wählte. Ein weiterer Unterschied zur Art "Neopalpa neonata" seien die stark gekrümmten Valven (Genitalien) der männlichen Motten.Da die Motte in dichtbesiedelten Gebieten lebt, sei die Population gefährdet. "Von der Wahl des Namens des 45. Präsidenten der USA erhoffe ich mir eine größere öffentliche Aufmerksamkeit für die unterschätzte Rolle von Kleinstlebewesen in der Artenvielfalt Nordamerikas", will Nazari einen Vorteil aus der Ära Trump ziehen.