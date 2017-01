Was erwartet uns? Die Top 10 Prophezeiungen für 2017 aus dem Netz

Eine düstere Prophezeiung des italienischen Astrologen, Philosophen und Mediziners Matteo Tafuri lässt die Italiener derzeit erschauern. Tafuri sagte im 16. Jahrhundert voraus, dass das Ende der Welt eintreten werde, sobald es auf der Halbinsel Salento an zwei aufeinander folgenden Tagen schneit.Salento ist die "Ferse" im äußersten Südosten des italienischen Stiefels. Tafuri stammte aus dem Dorf Soleto, das in Salento liegt. Während seines Lebens schrieb der Astrologe, der an den renommiertesten Universitäten seiner Zeit studiert hatte, zahlreiche Vorhersagen und Prophezeiungen.Eine davon besagt, dass die Apokalypse eintreten werde, sobald es in Salento an zwei aufeinander folgenden Tagen schneit. Angesichts des milden mediterranen Klimas dort dürfte dies zumindest zu Tafuris Lebzeiten unvorstellbar gewesen sein. Doch in der vergangenen Woche ist es eingetreten, wie Schneebilder von Twitterern aus der Region beweisen:Die entsprechende Textzeile spricht auch von "zwei Blitzen am Himmel", die nach den beiden Schneetagen folgen und den Weltuntergang ankündigen sollen. Diese wurden bis jetzt zum Glück noch nicht gesichtet.