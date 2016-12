Tiefseetiere Die seltsamen Kreaturen des Roman Fedorzow

Ein Goldschatz für Naturfilmer: Vier Orcas stürzen sich im offenen Meer auf einen Hai. Der gefürchtete Raubfisch hat keine Chance. Er wird von den zwei ausgewachsenen Schwertwalen und zwei Kälbern regelrecht zerfetzt.Das Video wurde von Walbeobachtern an Bord eines Schiffes aufgenommen, die - als sie sahen, dass die Orcas auf der Jagd sind - geistesgegenwärtig eine Kamera-Drohne in die Luft schickten.Orcas ernähren sich im Gegensatz zu vielen anderen Walen von Fleisch. Fische fallen genauso in ihr Beuteschema wie Robben und gelegentlich sogar andere Wale. Sie jagen in Gruppen und koordinieren sich perfekt.