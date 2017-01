Effizientere Räumung Attensam-Mitarbeiter erfindet neuartige Schneeschaufel

Im brasilianischen Nationalpark Catimbau untersuchten Forscher die Auswirkungen von menschlichen Einflüssen auf das Leben von Vampirfledermäusen. Was sie fanden, überraschte sie selbst.Ihre Schlussfolgerung leiteten sie aus der Analyse der Kots der Tiere ab. Daran konnten sie ablesen: Sie saugen nicht mehr nur das Blut kleiner Wildvögel, sondern auch von Hühnern. Viel kurioser aber: Die Forscher fanden auch Hinweise auf Menschenblut."Wir waren sehr überrascht", sagte einer der Forscher gegenüber der Zeitschrift "New Scientist": "Die Fledermäuse passen sich ihrer Umgebung an und nutzen die neuen Futter-Ressourcen."Dazu zählen offenbar auch Menschen. Die Vampire kommen in der Nacht und saugen schlafenden Menschen das Blut aus den Adern. Am leichtesten geht das bei Menschen, die im Freien in Hängematten schlafen, vermuten die Forscher. Die Vampirfledermäuse könnten aber auch über Ritzen in Häuser und Schlafzimmer eindringen.Für Menschen ist das nicht ganz ungefährlich, da Fledermäuse Tollwut übertragen können.