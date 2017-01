Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Bei Disney World Alligator schnappte Bub (2): Schon vier Tiere seziert

Tragödie in Florida Alligator riss Buben in Disney World mit ins Wasser

Kleine Alligatoren, große Alligatoren, Alligatoren am Golfplatz - das alles ist in Florida Normalität. Rund eine Million Exemplare der Tiere leben dort. Doch als Besuchern des Naturparks Circle B Bar Reserve in Lakeland (Florida) ein abnormal großer Geselle über den Weg lief, wussten sie nicht, wie ihnen geschah.Zum Glück konnte sich Facebook-Nutzerin Kim Joiner aus der Schockstarre lösen und zur Videokamera greifen. Danach stellte die außergewöhnliche Aufnahme ins Netz und stellte klar: "Kein Photoshop. Das war der größte Alligator den ich jemals hier draußen gesehen habe. Ich komme seit Jahren immer wieder hierher."Laut Experten könnte das Tier bis über vier Meter lang und 362 Kilo schwer sein. Der Alligator wurde liebevoll "Buckeliger" getauft. Einige Skeptiker bezweifeln die Echtheit des Videos. Was glauben Sie?