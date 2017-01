Wechsel zu Sauber Pascal Wehrlein wird nicht Rosbergs Nachfolger

Damit drehte sich am Montag das Fahrerkarussell in der Formel 1 noch einmal so richtig. Zuerst wurde der Wechsel von Pascal Wehrlein, der auch als möglicher Kandidat für das Cockpit bei den "Silberpfeilen" gegolten hatte, zu Sauber bekannt.Williams gab daraufhin die Rückkehr von Felipe Massa bekannt. Der Brasilianer hatte eigentlich seine Karriere beendet, führt nun noch eine Saison für den britischen Rennstall weiter. Damit war der Weg frei für den Bottas-Deal. "Ich bin so stolz in so einem großartigen Team zu sein", strahlte der Finne in seiner ersten Stellungnahme.Über die Vertragsmodalitäten des Finnen ist noch nichts bekannt. Williams dürfte Medienberichten zufolge einen zweistelligen Millionenrabatt bei den Mercedes-Motoren erhalten.