Am Boliden des Schweizer Rennstalls sind dieÄnderungen für die neue Saisonzu erkennen. Mit zwei Metern ist der Wagen breiter als im Vorjahr (1,80m) und durch die breiteren Reifen wirkt der Bolide aggressiver. Im Heck des C36 sitzt erneut ein Ferrari-Motor.Um die enttäuschende Vorsaison mit bloß zwei WM-Punkten und dem vorletzten Platz in der Konstrukteurs-Wertung zu steigern, wurde der Bolide komplett neu gebaut. "Es gibt kein Teil, das von seinem C35-Vorgänger übernommen werden konnte", erklärte der Schweizer Rennstall. In der Jubiläums-Saison - Sauber ist seit 25 Jahren in der Formel 1 - soll es wieder aufwärts gehen.Marcus Ericsson wird den C36 als Erster testen. Denn auf Anraten der Ärzte muss Wehrlein die Testfahrten ab dem 27. Februar in Barcelona aufgrund einer nicht näher genannten Verletzung auslassen. Diese zog sich der Deutsche bei seinem Überschlag beim "Race of Champions" in Miami zu.