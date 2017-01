Race of Champions Pascal Wehrlein crasht mit einem Fan an Bord

Seit dem Verkauf der Formel 1 an "Liberty Media" hat Ecclestones Amtszeit als Geschäftsführer ein Ablaufdatum. Dieses könnte jedoch früher eintreten, als erwartet. Ursprünglich sollte der 86-Jährige noch bis 2019 an der Spitze der Formel 1 stehen.Doch ganz will der neue Eigentümer nicht auf Ecclestone verzichten. Den Berichten zufolge soll der Brite zum Ehrenpräsident der Formel 1 ernannt werden.Ecclestone trieb die Entwicklung der Formel 1 ab dem Ende der 1970er Jahre voran, vermarktete die Motorsport-Serie weltweit. Doch in den letzten Jahren häufte sich die Kritik an Ecclestones Geschäftsmodell. Zahlreiche kleine Rennställe rutschten durch die Vermarktung in die Insolvenz. Traditionelle Rennen in Europa wurden zugunsten der Rennen in Asien und Amerika gestrichen.Ob der Machtwechsel an der Spitze der Formel 1 tatsächlich schon diese Woche über die Bühne geht, ist fraglich. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Zampano der Formel 1 eine Kehrtwende macht.Derweil haben bereits die Spekulationen um eine mögliche Ecclestone-Nachfolge Fahrt aufgenommen. Liberty-Media-Berater Ross Brawn soll demnach in der Pole Position sein.