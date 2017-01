Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Langjähriger Geschäftsführer Bernie Ecclestone scheidet aus der Formel 1 aus

Race of Champions Pascal Wehrlein crasht mit einem Fan an Bord

Präsenzdienst beim Bundesheer Ex-Formel 1-Pilot Christian Klien ist jetzt Soldat

Lauda weiter: "Der neue Boss Chase Carey ist kompetent, er muss sich einarbeiten. Bisher schaut es perfekt aus." Was wird anders? Eccle­stone regierte wie ein Diktator, machte so zwei Milliarden Gewinn pro Jahr. Ein Teil ging an die Teams (Ferrari casht 100 Millionen Dollar pro Saison). Der neue Eigentümer "Liberty Media" will das ändern. Aber die Verträge laufen bis 2020.Will man rasch die Revolution, droht ein Rechtsstreit. Klar ist: "Liberty Media" will noch mehr verdienen – und deshalb mehr Rennen. Zuletzt zogen aber Silverstone, Sepang und Singapur zurück. Red Bull fordert V10-Motoren, Mercedes- Sportchef Toto Wolff stellt klar: "Bei den neuen digitalen Medien starten wir in der Steinzeit."