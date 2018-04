Hamilton: "Niki Lauda war bei den Frauen schlimm"

Niki Lauda und James Hunt – zwei Formel-1-Legenden! Während Hunt bereits 1993 verstarb, zieht Lauda heute bei Mercedes die Fäden. Und er hat ein knallhartes Image. Ruhig, diszipliniert – ein Stratege. Doch stimmt das wirklich? Sein Schützling Lewis Hamilton rückt das Image des dreifachen Weltmeisters zurecht – und in die Nähe seines früheren Teamkollegen, der ein wilder Playboy war.

Laudas Frauen



Durch den Kinofilm "Rush – Alles für den Sieg" wurde Laudas knallhartes Image gepflegt. Hamilton stellt aber jetzt klar: "In dem Film kommt Niki so rüber, als wäre er ein wahnsinnig ernsthafter Rennfahrer gewesen, der immer früh zu Bett ging. Und dann hörst du die ganzen Geschichten, die Niki aus der damaligen Zeit erzählt! Er war genauso schlimm wie James Hunt. Vielleicht nicht, was das Trinken angeht."

Wildes Leben



Tatsächlich ging es in den 1970ern in der Formel 1 wild zu. Hunts erste Frau Susan Miller trennte sich vom Briten, weil er mit seiner Lebensweise nicht zurecht kam. "Er soff im Übermaß, rauchte im Übermaß und hatte Frauengeschichten im Über-Übermaß", erinnert sich Reporter-Legende Murray Walker an ihn.

Zwei Ehen



Lauda war auf der Rennstrecke ein Rivale von Hunt, aber privat mit ihm befreundet. "Er ist mir von allen Piloten der Liebste", stellte der Wiener 1977 klar. Laudas erste Ehe mit Marlene Knaus wurde 1991 geschieden. 2008 heiratete er Birgit Wetzinger, mit der er die Zwillinge Max und Mia hat (aus der ersten Ehe stammen die Söhne Lukas und Mathias, außerdem gibt es einen Sohn aus einer außerehelichen Beziehung).

(heute.at)