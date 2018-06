Abschied? Ricciardo verrät den Plan für seine Zukunft

Red Bull stellt die Weichen für die Zukunft! Der Wechsel des Motor-Anbieters ist offiziell: In Zukunft wird der Austro-Rennstall mit Honda-Triebwerken statt mit Langzeit-Partner Renault Gas geben. Aber wer sitzt hinter dem Lenkrad? Daniel Ricciardo ist auch bei der Konkurrenz heiß begehrt. Der Australier verrät seinen Plan für die Zukunft.

Sommer-Entscheidung

"Es ist gut, dass Red Bull mit dem Honda-Deal die Karten auf den Tisch gelegt hat", lacht "Disco Dan" vor dem Rennen am Red-Bull-Ring. Ob seine Zukunfts-Entscheidung ebenfalls in der allernächsten Zeit bekannt gegeben wird? "Ich hoffe es", erklärt der Australier. "Auf jeden Fall soll bis zur Sommerpause alles klar sein."

Gute Gespräche

Ricciardo wurde oft mit einem Wechsel zu Ferrari in Verbindung gebracht. Dort ist die Zukunft von Kimi Räikkönen offen. "Wir werden sehen, was die Zukunft bringt", hält sich der Finne bedeckt. "Mit der Teamleitung hat es schon Gespräche gegeben. Mehr will ich dazu nicht sagen."

Anfragen vorhanden

Ricciardo stellt klar, dass der Honda-Deal mit Red Bull keinen Einfluss auf seine Entscheiung hat. "Für das Team ist es die Chancen auf einen Neustart. Es stimmt allerdings auch, dass es von anderen Teams Anfragen an mich gab. Ich habe bei den Verhandlungen eine gute Ausgangsposition."

Stockerl im Visier

Beim Rennen in Österreich spekuliert Ricciardo mit dem Stockerl. "Die dritte DRS-Zone hat wenig Einfluss auf unsere Chancen. Es ist für unsere Boliden sicher nicht eine so entgegenkommende Strecke wie Singapur oder Budapest, aber wir sind näher an der Spitze dran als in den letzten Jahren."