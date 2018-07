"Er sollte sich schämen" 08. Juli 2018 20:03; Akt: 08.07.2018 20:13 Print

Absicht? Ferrari schießt gegen Mercedes zurück

Dicke Luft in der Formel 1! Nach dem Start-Unfall in Silverstone warf Mercedes Ferrari Absicht vor. Das lassen die Silberpfeile so nicht auf sich sitzen.