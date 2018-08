Alonso: "Hatte sechs Angebote von Red Bull"

Mit seinem Abgang von Red Bull Racing zu Renault hat Daniel Ricciardo einen wahren Wechsel-Orkan in der Formel 1 ausgelöst. Mittendrin ist Fernando Alonso, der eigentlich seinen Abschied von der Motorsport-"Königsklasse" mit Saisonende schon bekannt gab. Der Spanier liefert sich nun eine Schlammschlacht mit den "Bullen".

Alonso brachte den Ball am Donnerstag selbst ins Rollen, "Ich hatte schon mehrfach während der Saison Angebote von einem der drei Top Teams", so der 37-Jährige, der auf Nachfrage bestätigte: "Ja, Red Bull."

Sechs Angebote?

Davon wollten die "Bullen" aber nichts wissen. Teamchef Christian Horner hatte auf Alonso angesprochen gesagt: "Er ist ein großartiger, ein fantastischer Fahrer. Aber er hat überall, wo er hingekommen ist, ein Chaos verursacht."

Das ließ wiederum der Spanier nicht auf sich sitzen, gab an, dass ihm der österreichische Rennstall gleich sechs Mal ein Offert vorlegte. "Ich hatte 2007, 2009, 2011, 2013 und zwei Mal in diesem Jahr, in Monaco und im August, Angebote von Red Bull", so der Spanier beim britischen Sky.

Nun möchte Alonso sogar eine Entschuldigung von den Red-Bull-Offiziellen. "Ihre Kommentare überraschen mich. Sie haben nie mit mir gearbeitet und mich mehrmals verpflichten wollen. Das war seltsam und mir gegenüber unfair. Christian Horner hat sich per Mail entschuldigt und wird das hoffentlich an diesem Wochenende auch tun."

