Arzt verrät: So läuft die Genesung von Niki Lauda

Niki Lauda ist auf dem Weg der Besserung! Die Transplantation der Lunge im Wiener AKH verlief erfolgreich, er ist bereits aus dem künstlichen Koma erwacht. Wie sieht der Plan für die kommenden Wochen aus? Kann Lauda wieder ein normales Leben führen und in der Formel 1 arbeiten? Sein behandelnder Arzt Walter Klepetko gibt Auskunft.

Mentale Stärke



Der Mediziner glaubt, dass Lauda wieder ein normales Leben führen wird. "Wichtig ist die mentale Einstellung des Patienten. Er muss wirklich ein Kämpfer sein, wirklich wollen", erklärt er in der "Bild am Sonntag". "Einen größeren Kämpfer als Niki Lauda wird es nicht so leicht zu finden geben." Damit seien die Voraussetzungen für eine gute Erholung ideal.

Frage der Gewohnheit



Wichtig ist, dass der Körper sich jetzt an das neue Organ gewöhnt. Deswegen wird Lauda noch einige Zeit im Krankenhaus bleiben. Auch die psychische Verfassung des Patienten sei beim Genesungsprozess entscheidend. "Ein Patient muss den psychischen Antrieb haben, gesund zu werden. Wenn Sie einen depressiven Patienten operieren, werden sie keine Freude haben, der Überlebenswille muss da sein."

Lebensqualität

Freilich bleibt Lauda nach den Transplantationen von Lunge und Niere "lebenslang Patient". "Aber das Leben, dass er danach führen kann, kann hervorragend sein. Formel-1-Rennen wird er nicht mehr fahren. Aber fliegen, Autofahren und auch mit schnellen Autos fahren, das erlaubt die Lebensqualität alles."

Keine Eile



Am Montag soll es genauere Informationen über Laudas Zustand geben. Wann genau er das Krankenhaus verlassen kann, ist derzeit noch offen. "Wir haben auf jeden Fall keine Eile. Das Wichtigste ist, dass er am Ende die Klinik in einem guten Zustand verlässt."

Das könnte Sie auch interessieren:

(heute.at)