Bestzeit! Vettel fährt den Formel-1-Rivalen davon

Endlich gutes Wetter, endlich aussagekräftige Zeiten bei den Formel-1-Testfahrten in Barcelona! Stundenlang drehen die Teams in Spanien ihre Runden, um sich für den Saison-Auftakt in Melbourne am 25. März zu rüsten. Was auffällt: Mercedes-Star Lewis Hamilton wird es schwer haben, seinen WM-Titel zu verteidigen, denn sowohl Sebastian Vettel als auch die Red-Bull-Piloten geben ordentlich Gas.

Top-Zeit von Vettel



Vettel war 86 Runden im Ferrari SF41H unterwegs. Beste Zeit: 1:20,396 Minuten. Damit war er in der Vormittags-Einheit der Schnellste und verwies Mercedes-Pilot Valtteri Bottas (1:20,596) auf Platz zwei. Max Verstappen spulte im Red-Bull-Boliden 85 Runden ab und war mit einer Bestzeit von 1:20,649 Minuten nur zweieinhalb Zehntel langsamer als Vettel.

Barcelona und Australien



Bis Freitag darf in Barcelona noch getestet werden. Nach der zum teil verschneiten Vorwoche sind die Bedingungen jetzt ideal. Die Asphalt-Temperatur betrug zu Mittag 30 Grad, auch für die kommenden Tage sind gute Wetterverhältnisse angesagt. Vettel setzt sich am Donnerstag nochmals ans Steuer seines Ferraris. Am Mittwoch und Freitag ist Kimi Räikkönen an der Reihe. Im Anschluss übersiedelt die Formel 1 nach Australien, wo ab 2. März in Melbourne getestet wird. "Dort lassen wir die Hosen runter und schauen, wo wir wirklich stehen", meint Vettel.

(heute.at)