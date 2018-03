Bottas-Crash: Hamilton rast Ferraris um die Ohren

Ferrari und Red Bull sind chancenlos, wenn Lewis Hamilton vorne einsam seine Runden zieht. Daran scheint sich auch in der neuen Formel-1-Saison nichts zu ändern. Der Brite sicherte sich am Samstag die Pole Position für das Auftakt-Rennen in Australien.

Er hielt die beiden Ferraris Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen auf Respektabstand. Die Red Bulls mussten sich mit den Plätzen vier und fünf zufrieden geben. Max Verstappen startet in der zweiten Reihe.

Daniel Ricciardo wird bei seinem Heim-Grand-Prix nur von Platz acht aus ins Rennen gehen. Er wurde um drei Plätze nach hinten versetzt.

jetzt hat @MercedesAMGF1 die Karten auf den Tisch gelegt und die Konkurrenz ist in Schockstarre. 😂 #F1 #Quali pic.twitter.com/iTEq409Z7Z — fipsi (@fipsi44) 24. März 2018

Noch schlimmer verlief der Qualifying-Tag für den Finnen Valtteri Bottas. Er schrottete seinen Mercedes in der dritten Session wegen eines Fahrfehlers, startet also von Platz zehn. Zum Glück blieb er dabei unverletzt.

(Heute Sport)