Bottas-Drama! Der Reifen platzt am Weg zum Sieg

Valtteri Bottas hätte der große Sieger des Formel-1-Rennens in Baku werden können! Nach dem Crash-Drama von Red Bull überrumpelte der Finne Leader Sebastian Vettel mit einem Blitz-Boxenstopp. Doch zu Platz eins reichte es trotzdem nicht – weil ein Schrott-Teilchen auf der Strecke den Reifen aufschlitzte.

Reifenschaden statt Sieg



Dabei sah es so gut aus. Die Red-Bull-Boliden crashten, Bottas fuhr an die Box, holte sich frische Reifen und reihte sich vor Ferrari-Star Vettel hinter dem Safety Car ein. Nur wenige Runden trennten ihn vom vierten Karriere-Sieg. Doch dann hatte der Finne gewaltig Pech: Er fuhr über ein Karbon-Teil, das von einem der zahlreichen Unfälle noch auf der Strecke lag. Das Resultat: Der rechte Hinterreifen wurde aufgeschlitzt – Aus statt Platz eins.

Race win = GONE 😫



A puncture denied Valtteri Bottas his first win of the season#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/uc6VOuAupL