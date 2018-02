Bottas mit Jungfernfahrt im neuen Silberpfeil

Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+ – auf diesen doch etwas sperrigen Namen hört der neueste Formel-1-Bolide aus dem Mercedes-Rennstall.

Vier Mal in Folge sicherten sich die Silberpfeile die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Ob der neue Wagen der Konkurrenz ebenfalls wieder um die Ohren fährt, wird sich erst zeigen.

Die Ehre der ersten Ausfahrt wurde allerdings nicht Weltmeister Lewis Hamilton zu teil. Sein Teamkollege Valtteri Bottas durfte als Erster auf die Rennstrecke in Silverstone.

Hamilton selbst wird am Donnerstagnachmittag eine erste Ausfahrt wagen. Für Filmaufnahmen sind Fahrten mit den neuen Autos auch vor dem offiziellen Testbeginn am 26. Februar in Barcelona erlaubt.

The long hours, the late nights, the work of 1,500 people...



This! This is what it’s all about! 💪#DrivenByEachOther #F1 pic.twitter.com/NSKqiwYLyk