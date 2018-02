Boxenluder ade! Formel 1 setzt jetzt auf "Grid Kids"

"Die Girls müssen bleiben", erklärte Red-Bull-Pilot Max Verstappen. "Die haben einen Vogel", urteilte Mercedes-Aufsichtsrat Niki Lauda über die Pläne der Formel-1-Eigentümer, die "Grid Girls" in Pension zu schicken.

Doch "Liberty Media" macht ernst und gibt jetzt bekannt, dass künftig "Grid Kids", also junge Burschen und Mädchen, in der Startaufstellung zu sehen werden. "Ein unvergessliches Erlebnis", wartet lautet F1-Marketingchef Sean Bratches auf die Kinder. "Einen besseren Weg, die nächste Generation Formel-1-Helden zu inspirieren, gibt es nicht."

Wie alt die Kinder, die selbst im Kartsport oder in Junior-Formeln hinter dem Lenkrad sitzen, sein sollen, ließen die Verantwortlichen noch offen.

Fest steht allerdings bereits, wann die "Grid Kids" zum ersten Mal in der Königsklasse des Motorsports zum Einsatz kommen werden: am 25. März beim Saisonauftakt in Melbourne, Australien.

(red.)