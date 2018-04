Bruchpilot Verstappen crasht in Aserbaidschan

In China schoss Max Verstappen im Red Bull Sebastian Vettel ab. Kritik kam daraufhin nicht nur aus dessen Ferrari-Lager. Viele Stimmen wurden laut, die sich den jungen Niederländer für dessen ungestümen Fahrstil vorknöpften.

Auch in Baku begann das Rennwochenende für den Piloten schlecht. Im ersten Training verlor Verstappen das Heck seines Wagens, donnerte links in die Streckenbegrenzung.

Sein RB14 nahm dabei Schaden. Radaufhängung, Frontflügel und Unterboden waren betroffen.

Besser lief es für Valtteri Bottas im Mercedes. Er fuhrt die Bestzeit, landete knapp vor Verstappen-Kollegen Daniel Ricciardo.

Sergio Perez im Force India beendete die Session auf Platz drei, gefolgt von Lewis Hamilton (Mercedes), Esteban Ocon (Force India) und Verstappen.

Die beiden Ferraris ließen sich noch Zeit. Vettel landete auf Rang zehn, Kimi Räikkönen gar nur auf dem 15. Platz.

Three Baku podium specialists in the top three in FP1



With @ForceIndiaF1 looking strong 💪



And Ferrari perhaps yet to show their hand properly...#F1 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/z4gX9fp4Wz