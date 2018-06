Bruchpilot Verstappen fährt in Kanada Bestzeiten

"Mad Max" - diesen Spitznamen handelte sich der Niederländer Max Verstappen in der aktuellen Saison ein. Durch unbedachte Manöver, Unfälle und angriffslustige Aussagen machte er sich nicht überall beliebt, kassierte von vielen seiner Kollegen, Formel-1-Bossen und Fans Kritik ein.

In Montreal zeigt der junge Pilot, dass er auch schnell sein kann. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Trainings-Session für den Grand Prix von Kanada legte Verstappen jeweils die Bestzeit hin.

Im zweiten Durchgang ließ er Ferrari-Piloten Kimi Räikkönen und Stallkollegen Daniel Ricciardo hinter sich. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und Valtteri Bottas folgten auf den Plätzen.

Die Red Bulls dürften in Übersee die Nase vorne haben.

(Heute Sport)