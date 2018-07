Der neue Ferrari-Boss liebt eine Porno-Darstellerin

Louis Carey Camilleri ist neuer Boss von Ferrari. Was sich wie ein Grund zum Feiern anhört, hat einen äußerst traurigen Hintergrund. Vorgänger Sergio Marchionne musste jüngst wegen gesundheitlichen Problemen zurücktreten. Am Donnerstag schockierte die Nachricht von seinem Tod Fans rund um den Globus.

Wer ist Louis Carey Camilleri?



Marchionnes Nachfolger ist Camilleri. Der 63-Jährige ist ein Lebemann. Er wurde in Alexandria, Ägypten geboren, hat maltesische Eltern mit italienischen Wurzeln. Aufgewachseln ist er in England und den USA. Studiert hat er in der Schweiz.

Den Ferrari-Job macht er nicht primär wegen des Geldes. Das hätte er nicht mehr nötig. Als CEO des Tabak-Konzerns Philip Morris International häufte er ein Vermögen von rund 150 Millionen Dollar an.

Sein Geld verstaubt nicht auf einem Konto. Camilleri liebt schnelle Autos und Trips in seinem Privat-Jet.

Was er noch liebt? Die Frauenwelt. Aktuell lebt er mit Natalie Oliveros zusammen. Die 50-Jährige war als Ex-Porno-Star einst unter dem Namen Savanna Samson bekannt.

Im Vorjahr trennte sich Camilleri von Supermodel Naomi Campbell.

(Heute Sport)