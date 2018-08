Die unfassbaren Dramen im Leben des Niki Lauda

Ganz Österreich bangt um einen der erfolgreichsten Sportler und Unternehmer in der Geschichte des Landes! Niki Lauda befindet sich nach einer Lungentransplantation im Wiener AKH in einem "äußerst ernsten Zustand", wie sein Umfeld bekannt gibt.

Zustand äußerst ernst! Niki Lauda bekam neue Lunge

Für den 69-Jährigen ist es leider nicht das erste Drama, das er in seinem turbulenten Leben durchstehen muss. Unvergessen ist sein Horror-Unfall als Formel-1-Pilot am 1. August 1976 auf dem Nürburgring, als sein Bolide Feuer fing und Lauda nicht aus seinem Wagen steigen konnte. Mutige Rennfahrer-Kollegen retteten ihn aber noch aus dem brennenden Wrack, seine Narben zeugen bis heute von diesem schrecklich Unfall. Am meisten litt aber seine Lunge, die durch das Einatmen des giftigen Rauches und des Löschschaum schwer verätzt wurde.



Niki Lauda wird nach seinem Unfall am 1. August 1976 abtransportiert (Quelle: Picturedesk)

Aber Lauda wäre nicht Lauda, wenn er sich nur 42 Tage später wieder hinter das Lenkrad einen Formel-1-Autos gewagt hätte und noch zwei weitere Weltmeister-Titel 1997 und 1984 nach 1975 erobert hätte.



Niki Lauda tritt nach seinem Unfall vor die Presse (Quelle: Picturedesk)

Als Airline-Unternehmer die Lüfte erobert



Noch als aktiver Formel-1-Pilot schaffte der Sprössling einer Industriellen-Familie den Sprung zum erfolgreichen Unternehmer. Mit seiner Airline "Lauda Air" eroberte er die Lüfte, doch 1991 folgte das nächste Drama. Über dem Dschungel von Thailand stürzte eine Boeing 767 seiner Airline ab. Ein technischer Fehler war Schuld, alle 223 Insassen der Maschine starben.



Die Absturzstelle der Lauda Air in Thailand (Quelle: Picturedesk)

Ende der 1990er-Jahre verkaufte Lauda seine Airline an die AUA, 2003 gründete er mit "Niki" aber bereits die nächste Airline. 2011 verkaufte er seine Anteile an den Konkurrenten "Air Berlin", ehe er 2016 mit "Laudamotion" erneut die Lüfte eroberte. 2018 sicherte er sich bei der Zerschlagung der "Air Berlin" im zweiten Anlauf den Zuschlag für die österreichischen Teile und kaufte damit die Air-Berlin-Tochter "Niki" zurück, um sie in die "Lauda Motion" einzugliedern. Dafür schloss er eine Kooperation mit "Ryanair" ab, der er schon im März 2018 einen Anteil verkaufte.

Mastermind hinter den WM-Titeln von Mercedes



Über viele Jahre hinweg war Lauda das Gesicht der Formel 1 auf dem deutschen Sender "RTL", seine oftmals grantigen Interviews als TV-Experte sind bis heute Kult. Doch Lauda reichte die Rolle des TV-Experten nicht, als Aufsichtsratschef des Mercedes-Rennstalls kehrte er in die Boxengasse in leitender Funktion zurück. Mit Erfolg, mit Lauda als Mastermind rasten die Silberpfeile von WM-Titel zu WM-Titel.

Bereits zwei Nieren-Transplantationen hinter sich



Auch in Sachen Transplantationen ist Lauda bereits ein leidgeprüfter Mann. Als Spätfolge des Unfalls und der Medikamente, die er seither einnehmen musste, wurden ihm nacheinander zwei Nieren transplantiert. Die erste erhielt der vierfache Vater 1997 von seinem Bruder Florian, die zweite 2005 von Ehefrau Birgit Wetzinger.

Jetzt muss Lauda wieder kämpfen. Aber wenn einer das kann, dann Niki "Nationale".

