Diese Frau verbot die Grid Girls in der Formel 1

Der Formel-1-Auftakt in Melbourne brachte einige Neuigkeiten. Nicht alles funktionierte: Der Start des von Liberty Media groß angekündigten digitalen Livestreams (mit Bezahlschranke) musste in fast allen Ländern verschoben werden. Das neue Halo-System ist für die TV-Zuschauer gewöhnungsbedürftig und wird es auch noch eine Zeit lang bleiben.

Das Ende einer 68 Jahre langen Ära

Heftig diskutiert wurde das Aus der Grid Girls, die durch Kinder ersetzt wurden. Sie marschierten händchenhaltend mit den Piloten ein.

In Melbourne ging eine Ära zu Ende. Seit dem WM-Start 1950 gehörten weibliche Schönheiten zum Fahrerlager. Niemand regte sich auf. Mit dem Saisonstart kam das Aus.

Spur in Lager von Donald Trump

Laut dem Schweizer "Blick" ist eine Frau Schuld am Aus der Grid Girls. Die Spurensuche für das Aus führt direkt nach Amerika – in das Lager von Präsident Donald Trump.

Der oberste Liberty-Media-Chef Greg Maffei gilt als Vertrauter von Trump und unterstützte seinen Wahlkampf mit 250.000 Dollar. Mit seiner Gattin Sharon war Maffei beim Grand Prix von Austin zu Gast. Als Sharon der Umkleideraum der Frauen betrat, war sie offenbar entsetzt. Sie forderte ihren Mann auf, diese sexistische Show zu stoppen. Sofort.



So kam der Befehl von ganz oben zum neuen Formel-1-Chef Chase Carey: Weg mit den Grid Girls! Carey selbst hatte zuvor nie an ein Verbot gedacht.

(Heute Sport)