F1-Kracher! Ricciardo wechselt zu Renault

Auch in der Formel 1 dreht sich das Transferkarussell! Am Freitag wurde ein Sensations-Deal bekannt: Daniel Ricciardo wird in Zukunft für das Renault-Werksteam an den Start gehen.

Laut englischen Medien ist der Vertrag bereits unterschrieben, Ricciardo verlässt den österreichisch-britischen Rennstall Red Bull Racing und wechselt zu den Franzosen.

Brisant: In der aktuellen Saison ist Red Bull mit Motorenhersteller Renault alles andere als zufrieden. Ricciardo wünschte sich zudem immer ein Auto, mit dem er um die WM mitkämpfen kann.

Renault lockt den Australier mit den nötigen Millionen zum Werksteam, dessen neues Aushängeschild er werden soll. Er wird mit Nico Hülkenberg das Fahrer-Duo bilden.



(Heute Sport)