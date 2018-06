F1-Pilot fährt Murmeltier über den Haufen

Und täglich grüßt das Murmeltier. Das hat sich wohl auch Romain Grosjean beim zweiten freien Training zum Grand Prix in Kanada gedacht. Der Franzose wollte wohl nicht in der Endlosschleife (wie im beliebten Hollywood-Film) stecken bleiben, daher fuhr er den kleinen Nager über den Haufen.

Tiere, die Formel-1-Strecken überqueren, leben oft nicht lange. So ging es auch dem kleinen Murmeltier auf dem Circuit Gilles Villeneuve. Haas-Pilot Romain Grosjean bretterte mit Vollgas über die lange Gerade, als ihm das Tierchen vor den Frontflügel lief.

Der Nager hat es nicht überstanden, auch der Frontflügel von Grosjean war Schrott.

Not the #GroundhogDay we wanted!



The aftermath of @RGrosjean’s ‘meeting’ with the Canadian wildlife in #FP2.



🇨🇦😱😢 @F1GPCanada pic.twitter.com/XaW4J3zQ6y