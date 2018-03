F1-Star Hamilton trägt 128 Millionen-Euro-Anzug

Am Freitag startet in Australien die Formel-1-Saison. Lewis Hamilton beginnt in Melbourne in seinem Silberpfeil die Jagd auf den fünften WM-Titel. Der Brite trägt dabei einen 128 Millionen-Euro-Anzug. Zwölf Logos zieren den Rennanzug des Briten: Mehr als 100 Millionen Euro spülen die für den Rennstall Mercedes in die Kasse (siehe Foto oben).

Petronas zahlt am meisten

Am meisten zahlt Hauptsponsor Petronas mit 57 Millionen. Hamilton hat auch private Sponsoren am Rennoverall: Tommy Hilfiger, Puma, Bose und Monster Energy bringen 14 Extra-Millionen in sein Börserl.

In den nächsten Tagen wird der Formel-1-Superstar seinen Vertrag verlängern. Der wird von 25 auf 45 Millionen Euro aufgewertet – pro Jahr versteht sich.

(Heute Sport)