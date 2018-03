F1 bekommt stärkstes Safety Car aller Zeiten

Am Freitag startet in Melbourne das erste Formel-1-Wochenende in der neuen Saison. Nicht nur an den Boliden wurde ordentlich geschraubt, auch das neue Safety-Car wird ein absolutes Biest. Bernd Mayländer ist begeistert.

"Ich freue mich sehr auf meinen neuen Dienstwagen. Er ist fahrdynamisch ein absolutes Highlight und noch eine Stufe höher angesiedelt als der AMG GT S der vergangenen Jahre. Natürlich soll das Safety Car möglichst wenig zum Einsatz kommen - aber wenn wir das Formel 1-Feld sicher zusammenführen und um den Kurs leiten müssen, dann sind wir mit dem AMG GT R bestens ausgerüstet", meint Pilot Bernd Mayländer.

In der letzten Saison wurde der mangelnde Speed des Fahrzeuges bemängelt, das hat sich auf jeden Fall geändert. Mit 585 PS ausgestattet, erreicht der neue Mercedes AMG GT R bis zu 318 km/h.

