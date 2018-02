Fans aufgepasst! Neue Start-Zeiten für F1-Rennen

Formel 1-Fans müssen sich in der neuen Saison auf einige Umstellungen gefasst machen. Die Grid-Girls wurden abgeschafft, die Autos bekommen den neuen Halo-Sichtschutz und jetzt wurden auch noch die Start-Zeiten geändert.

Millionen von Fans der Königsklasse müssen sich also umstellen, denn die traditionelle Start-Zeit um 14:00 Uhr wird es nicht mehr geben. Das klassische Fernseh-Programm am Sonntag-Nachmittag wird also über den Haufen geworfen.

Allzu schwerwiegend ist die Umstellung aber nicht, die Rennen starten aber um eine Stunde später. Ab jetzt werden alle Europa-Rennen um 15:10 gestartet. Auch die Trainings und Qualifyings werden nach hinten verschoben. Damit wollen die F1-Bosse noch mehr Fans vor die TV-Geräte locken, denn die Start-Zeit sei am späteren Nachmittag attraktiver.

Der neue Formel 1-Plan im Detail:

Erstes Training (Freitag): 11:00-12:30 Uhr

Zweites Training (Freitag): 15:00-16:30 Uhr

Drittes Training (Samstag): 12:00-13:00 Uhr

Qualifying (Samstag): 15:00-16:00 Uhr

Rennen (Sonntag): 15:10 Uhr

(Heute Sport)