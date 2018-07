Ferrari-Jungstar fährt bei Tests allen um die Ohren

Nach dem Grand Prix von Ungarn macht die Formel 1 eine Sommerpause, aber nur von den Rennen. In Budapest wird in dieser Woche fleißig getestet und am Setup für den heißen Herbst beschraubt. Ein Mann überraschte am Hungaroring alle: Ferrari-Testfahrer Antonio Giovinazzi fuhr allen um die Ohren.

Mit 1:15,648 war Giovinazzi schneller als sämtliche Fahrer am Grand-Prix-Wochenende am Hungaroring. Allerdings durfte der Italiener mit den Hypersoft-Reifen ran, die Mischung stand beim letzten Rennen vor der Sommerpause nicht zur Verfügung.

Giovinazzi spulte 96 Runden ab und distanzierte Sauber-Pilot Marcus Ericsson um satte 2,5 Sekunden. Einige Teams testeten bereits die neuen Frontflügel für 2019, die den Überholvorgang ab nächster Saison vereinfachen sollen.

