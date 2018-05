Ferrari-Kumpel: "Besuche Schumacher regelmäßig"

Im Dezember 2013 erlitt Formel-1-Legende Michael Schumacher bei einem schweren Ski-Unfall gravierende Verletzungen. Seither ist über seinen Gesundheitszustand wenig bekannt.

Die Familie schirmt den Rekord-Weltmeister von der Öffentlichkeit ab. Ex-Ferrari-Testpilot Luca Badoer verriet nun in einem Interview mit "Motorsport Total", dass er zu jenem engen Kreis zähle, der ihn regelmäßig zu Gesicht bekommt.

"Die Besuche bei ihm werden nur sehr wenigen Menschen auf Geheiß von Corinna gewährt", wird Badoer zitiert.

"Die Familie will darüber eine Art Geheimhaltung bewahren, und ich respektiere ihren Willen weitgehend. Sie tun das alles um Michaels willen. Ich will nicht einmal darüber reden, weil ich nie darüber gesprochen habe, gerade weil die Familie es nicht will."

Kritik an Barrichello



Zuletzt hatte Badoer für Aufsehen gesorgt, weil er Rubens Barrichello kritisierte. Der ehemalige Team-Kollege hatte sich beschwert, von der Familie von Schumacher ferngehalten zu werden. Badoer wollte schlichten: "Es gibt keinen Grund zur Kontroverse.

Der 47-jährige Italiener kennt beide Ex-Rennfahrer gut. Zwischen 1998 und 2o10 war er bei der Scuderia als Testfahrer aktiv.

