Ferrari-Opfer nach Not-OP mit ersten Gehversuchen

Freud und Leid lagen bei Ferrari am Sonntag in Bahrain nah beieinander. Sebastian Vettel nützte seine Pole Position im zweiten Rennen zum zweiten Saisonsieg.

Während der Deutsche feierte, musste Kollege Kimi Räikkönen das Boxenlager ohne Punkte im Gepäck verlassen. Der Finne schied nach dem Boxendrama des Traditions-Rennstalls aus.

Daran dachte bei Ferrari – außer Räikkönen selbst – in diesem Moment keiner. Ein Mechaniker der Boxencrew war auf dem Weg ins Spital zur Not-OP. Beim Boxenstopp von Räikkönen in der 36. Runde hatte er sich einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen.

Erste Gehversuche



Zwei Tage nach dem Unfall gibt es nun endlich gute Nachrichten zu vermelden. Die Operation ist gut verlaufen. Mechaniker Francesco Cigarini meldete sich inzwischen sogar mit einem Video seiner ersten Gehversuche auf Instagram:

Seinen Humor hat Cigarini nicht eingebüßt. "Installation Lap", frei übersetzt die Einführungsrunde, schrieb er als Titel des Bildes. Der Mechaniker hat Benzin im Blut, konnte sich sogar im Spital eine Formel-1-Analogie nicht verkneifen. Gut so!

Die Schuldfrage



Räikkönen bekam von den Drama nichts mit. Der Pilot wartet bei laufendem Motor auf das Grüne Licht, der Bolide steht nur wenige Sekunden an der Box. Springt die Ampel auf Grün, rast er los. Er muss blind auf die Boxencrew vertrauen.

In den TV-Aufnahmen war zu sehen, dass es am linken Hinterrad des Boliden Probleme gab. Während alle anderen Reifen schon gewechselt waren, steckte links hinten der alte Pneu noch drauf. Trotzdem wurde der Wagen wieder zu Boden gelassen und die Ampel auf Grün gestellt. Die Mechaniker selbst waren von der Aktion völlig überrascht. Es gab keine Zeit mehr, zur Seite zu springen.

Ist die Teamleitung schuld?



Wahrscheinlich auch nicht. Die Ampel in der Box springt auf Grün, wenn Sensoren an den Schlagschraubern und der Wagenheber beim Reifenwechsel "Okay" melden. Die Ursache für das Unglück ist daher womöglich ein technischer Defekt an einem der Geräte.

(Heute Sport)