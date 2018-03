Ferrari-Star Vettel baut ersten Unfall beim Frisör

Die Formel 1-Saison steht vor der Tür! Ab Freitag werden die Boliden in Australien das erste Mal so richtig aufheulen. Die Königsklasse hat auch einen neuen Look. Nicht nur an den Halo-Kopfschutz muss man sich gewöhnen, sondern auch an die neue Frisur von Sebastian Vettel.

"Wir wollen fähig sein, um den Titel zu kämpfen und den am Ende auch gewinnen", sagt Vettel bei der Pressekonferenz. Nicht die Worte des vierfachen Weltmeisters sorgten für Staunen, sondern die neue Frisur.

Eigenwilliger Undercut

Vettel wagt nämlich den Undercut. Passierte also der erste Unfall der Saison schon beim Frisör? Der Deutsche trägt seinen neuen Style aber mit Stolz.

Ebenfalls stolz ist Vettel auf seine neue rote Göttin. Der Ferrari wird in dieser Saison auf den hübschen Namen "Loria" hören.

(Heute Sport)