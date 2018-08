Ferrari sagt Mercedes den Kampf um den WM-Titel an

Die Sommerpause in der Formel 1 neigt sich dem Ende zu. Ab 26. August heulen in Spa wieder die Motoren auf. Für Ferrari und Sebastian Vettel bedeutet das den Auftakt in einen heißen Herbst. Die Scuderia will unbedingt den Titel holen, dafür müssen aber einige Baustellen geschlossen werden.

24 Punkte hat sich Mercedes-Star Lewis Hamilton in den letzten Rennen auf Sebastian Vettel herausgeholt. Wenn es mit doch noch mit dem WM-Titel klappen soll, dann muss bei den Italienern alles klappen im Saison-Finish.

Vettel: "Mache mir keine Sorgen"

Ferrari hat im Moment das schnellste Auto, allerdings gilt es den Speed-Vorsprung zu verteidigen. "Letztes Jahr sind wir in der zweiten Saisonhälfte ein bisschen zurückgefallen und hatten nicht den Speed. Es haben mehrere Zehntel gefehlt. Jetzt wissen wir, dass das Auto noch Ausbaupotential hat und noch schneller werden kann. Deswegen mache ich mir keine Sorgen", meint Sebastian Vettel.

Auch die Qualifyings werden ein harter Kampf im Herbst, das weiß auch der Deutsche: "Die letzten Rennen waren wir im Qualifying-Trimm etwas stärker. Es war wichtig, dass wir wieder zu der Stärke zurückzukommen, die wir Anfang des Jahres schon hatten."

Zudem muss Ferrari aufpassen und darf sich keine Taktik-Patzer in den Rennen leisten. Zudem muss auch Vettel seine Fahrfehler abstellen. Ein solcher kostete ihm den Heimsieg auf dem Hockenheimring und damit auch die WM-Führung.





Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)