Flaggen-Panne! Topmodel winkte Vettel zu früh ab

Klingt wie ein Scherz, ist es aber nicht. Das Supermodel Winnie Harlow hat den Grand Prix von Kanada zu früh abgewunken.

68 statt 70 Runden

Sebastian Vettel eroberte mit dem Sieg in Montreal die WM-Führung. 70 Runden hätte das Rennen dauern müssen, doch beendet ist es bereits nach 68 Runden.

Der Grund: Ein Supermodel hatte ihre Hände im Spiel. Harlow ist eine gute Freundin von Lewis Hamilton. Sie ist auch berühmt wegen ihrer pigmentfreien Stellen auf der Haut, die sie durch die Krankheit Vitiligo hat. In Montreal hatte sie die Ehre, das Rennen zu beenden. Doch dann wird ihr die Fahne zu früh in die Hand gedrückt. Das Model geht davon aus, dass sie jetzt winken soll – und tut das zu früh. "Das war nicht ich", entschuldigt sie sich auf Instagram. "Ich bin so froh, dass keiner verletzt wurde."

“IT WASNT ME” *Shaggy Voice* when they tell you to wave the flag a lap too early 😂😩😡🏁🏁 but I’m so grateful no one was hurt! 🙏🏽🏎 @F1 pic.twitter.com/2wBmH3SDOP