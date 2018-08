Formel 1: Fernando Alonso hört mit Saisonende auf

Fernando Alonso sagt "Hasta luego" zur Formel 1 und beendet mit Saisonende seine Karriere als Pilot in der Königsklasse des Motorsports.

Der 37-jährige Spanier werde 2019 nicht mehr für McLaren fahren, teilte das britische Formel-1-Team in einem Statement auf Twitter mit.

Alonso selbst deutete in einer Botschaft wiederum an, dass seine Entscheidung schon seit mehreren Monaten feststeht.

2001 gab Alonso sein Debüt in der Formel 1, von 303 absolvierten Rennen konnte er 32 für sich entscheiden. Seine größten Erfolge feierte der als Heißsporn bekannte Andalusier in den Jahren 2005 und 2006, in denen er sich als Renault-Pilot zum Weltmeister kürte.

Alonsos großes Ziel ist jetzt der Gewinn der legendären "Triple Crown" des Motorsports. Den großen Preis von Monaco in der Formel 1 und das 24-Stunden-Rennen von Le Mans hat er bereits gewonnen. Einzig der Triumph beim Indy 500 in der USA fehlt ihm noch.





