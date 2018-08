Formel-1-Boss will Cockpit für Schumacher-Sohn

Kündigt sich hier eine Riesen-Sensation in der Formel 1 an?

Formel-1-Boss Chase Carey wurde gefragt, was er von Mick Schumacher, dem Sohn der F1-Legende Michael Schumacher, in der Königsklasse des Motorsports halten würde. "Das wäre natürlich eine großartige Story", erklärte der US-Amerikaner. "Michael Schumacher spielt als Rekordweltmeister (sieben Titel, Anm.) immer noch eine einzigartige Rolle in der Formel 1. Er ist eine Ikone unseres Sports und wird das auch immer bleiben."

Sportlich gesehen ist Schumi jr. bereits wie einst sein Vater auf der Überholspur. Zuletzt gewann der erst 19-Jährige in Silverstone sein zweites Rennen in der Formel 3. Zuvor triumphierte er in dieser Saison bereits in Spa, einer erklärten Lieblingsstrecke seines Vaters. "Mick in der Formel 1 wäre speziell", weiß Carey. "Er würde die Herzen vieler Fans aus eine ganz einzigartige Weise berühren."

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)