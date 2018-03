Formel-1-Ikone Ecclestone macht Witz über Ex-Frauen

Der Rennsport war sein Leben – mehr als sieben Jahrzehnte lang.

Beim Start in die Formel-1-Saison in Melbourne, wo Sebastian Vettel einen Überraschungssieg einfuhr, war er der große Abwesende: Ex-F1-Boss Bernie Ecclestone.

"Mit meinem Plan oder mir ist was falsch gelaufen"

Der US-Konzern Liberty Media übernahm die Formel 1 im vorigen Jahr und löste den Briten als Chefpromoter ab.

In der "Welt am Sonntag" gibt der 87-jährige Ecclestone jetzt Einblicke in sein neues Leben – und gibt Fehler zu.

"Wenn ich tot bin", meinte er früher auf die Frage, wann er sich aus der Formel 1 zurückziehen werde. "Ich nehme an, dass da mit meinem Plan oder mir was falsch gelaufen ist", stellt er jetzt klar. "Ich habe diese Angelegenheit einfach nicht auf die Reihe gebracht – also zurückzutreten."

Nach Deal mit Liberty Media in Kitzbühel

Ecclestone plaudert aus, dass er sich nach dem abgeschlossenen Deal mit Liberty Media in Österreich erholte. "Die Amerikaner haben den besten Preis gezahlt. Als der gute Deal über die Bühne war, fuhr ich zum Hahnenkamm-Skirennen in Kitzbühel."

Inzwischen ist er von London nach Gstaad in die Schweiz übersiedelt, lebt dort mit seiner 41-jährigen Ehefrau Fabiana. Auf die Frage, ob er nicht seine Heimat, den berühmten britischen Humor oder den Pub um die Ecke vermisse, meint er nur: "Ich habe auch drei Ex-Frauen und sie bisher nie vermisst."

(Heute Sport)